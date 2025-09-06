Здогадаються одиниці: як українською можна назвати "рюкзак"

Це слово точно збагатить вашу лексику

Початок вересня в багатьох українців асоціюється зі школою та підготовкою до навчального року, а для батьків важливо встигнути купити все необхідне. Особливої уваги заслуговує рюкзак, який у нашій мові має чимало цікавих варіантів назв.

На сайті "Словотвір" запропонували безліч альтернативних варіантів даному слову. Як відомо, воно запозичене з німецької мови й досить буденне в розмовах студентів та школярів.

Проте існує й цілком український відповідник — "наплічник", який описує основну функцію цього предмета: носіння на плечах. Ще більш архаїчний варіант — "заплічник" — зберігає старовинне звучання, зустрічається в діалектах та літературі середини ХХ століття.

Для мандрівників і туристів у народному мовленні зустрічаються слова "плечак" або "плєцак", які використовують для позначення спеціальних туристичних рюкзаків. Вони звучать більш розмовно, але одразу дають зрозуміти, що йдеться про зручну сумку для перенесення речей на плечах.

Деякі діалекти на Полтавщині та в центральній Україні пропонують термін "нарамінник", що походить від слова "рамена" (плечі) й підкреслює спосіб носіння рюкзака. Іноді можна почути ще рідкісні, майже забуті слова — "рубцак", "броцак" або "спиноторба", які мають локальне поширення.

Для більшої наочності та сучасного звучання іноді використовують "запліч" або "звисторба", рідко — "вдяганець" або "запузатець", що описує особливості носіння.

Як бачимо, українська мова багата на синоніми та локальні варіанти одного предмета.

