Є ризик втратити спокій і гармонію: що краще прибрати з полиці у кімнаті

Цю річ небезпечно зберігати вдома

Будь-яка річ вдома зберігає енергетику свого господаря. А якщо вона опиниться у чужих руках або у домі, то може принести багато негараздів.

Це може будь-що, наприклад чужі книги. "Телеграф" пояснив, чого очікувати господарям дома, якщо вони зберігають ці речі.

За старовинними прикметами, чужа книга на полиці — до сварок у родині. Енергія, що не належить членам родини, створює напруження й дрібні конфлікти, які поступово переростають у серйозні суперечки.

Полиця з книгами

Небезпечно також залишати біля ліжка чужі романи чи щоденники. Вірили, що це "перекриває" власні сни, викликає кошмари й приносить безсоння.

Водночас людина, яка віддає свою книжку, може майже одразу "попрощатись" зі своїм прибутком.

Тож, чужі книги треба якнайшвидше повертати, а свої не віддавати, інакше вони забирають удачу, спокій і добробут.

