Який гарбуз не можна їсти - загрожує отруєнням та навіть втратою волосся

У деяких випадках гарбуз може завдати серйозної шкоди

Настає сезон гарбузів — зігріваючий крем-суп, каша зі смаком дитинства, оладки. Гарбуз дуже корисний, але в деяких випадках навіть він може нашкодити.

Користь гарбуза

Ця ягода (з ботанічного погляду, гарбуз — це ягода) багата на корисні речовини. Гарбуз містить бета-каротин. В організмі він перетворюється на вітамін А, що є важливим для здоров'я очей, міцного імунітету та краси шкіри. Крім того, у гарбузі багато клітковини, яка допомагає нормалізувати травлення, очистити кишківник та виводить токсини. Він також є джерелом калію, вітамінів С і Е, які є потужними антиоксидантами. Гарбуз дуже рекомендують дієтологи за його низьку калорійність та високу поживну цінність.

Гарбуз. Фото: freepik

Які гарбузи не можна вживати

Гарбуз з високим вмістом кукурбітацинів. Ця гірка речовина міститься в гарбузах, кабачках і огірках. Зазвичай її кількість незначна, але через несприятливі умови вирощування, чи перехресне запилення з дикорослими рослинами, концентрація кукурбітацинів може сильно зрости. Такий гарбуз має виражений гіркий смак.

Високі концентрації токсичних кукурбітацинів можуть призвести до отруєння — нудоти, блювання, болю у животі та діареї. У деяких випадках, після важкого отруєння, може спостерігатися втрата волосся.

Гнилий або запліснявілий гарбуз. Якщо на гарбузі є гниль та пліснява, його вживати не можна. Навіть якщо обрізати зіпсовану частину, отруйні речовини (мікотоксини) могли проникнути в м'якуш.

Гарбуз з нітратами. З гарбузами це буває нечасто, але якщо при їх вирощуванні використовували забагато азотних добрив, в них накопичуються нітрати. Такий гарбуз може бути аномально великим, мати ідеально гладку шкірку та не мати характерного аромату.

Самі по собі вони не токсичні, але в організмі людини перетворюються на нітрити, які можуть порушувати транспортування кисню в крові та негативно впливати на здоров'я. Особливо це проблематично для дітей.

Раніше "Телеграф" розповідав, який буряк може перетворити ваш борщ на "хімрозчин". В деяких випадках він може нашкодити — якщо коренеплід неправильно вирощували чи зберігали.