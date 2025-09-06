Коли вирішив не поспішати купляти квитки: завірусився влучний мем про поїзди УЗ

У ньому згадали "зручні" місця у плацкарті

Покупка квитків на поїзди "Укрзалізниці" вже тривалий час стала великою проблемою та темою для жартів. Адже досить часто вдається придбати квиток на незручне місце.

Відповідний мем завірявся у мережі. На ньому показано відомого кота, який нібито сидить в поїзді.

Але курйоз полягає в тому, що це місця, де по дві полиці. Воно вважається досить не зручними у плацкарті, адже нижня полиця розкладається і стає столом та двома сидіннями. Окрім того, зверху досить не зручно лежати, і коли поїзд повертає, якщо немає ременів чи поручня, можна впасти.

Мем про квитки в "Укрзалізниці"

У мемі зазначено, що саме так виглядає людина, яка вважала, що має багато часу купити квитки. Однак враховуючи ситуацію з квитками зараз, можна додати, що і такому місцю чимало людей будуть раді. Хоча тут досить не зручно зберігати багаж, особливо, якщо йдеться про великі валізи та сумки.

Нагадаємо, нещодавно у мережі обурювались через обід із нового меню "УЗ". Адже страва була холодна і навіть з льодом, ніби її заморожували. Жінка була шокована куркою з картоплею та буряком за 190 гривень.

Раніше "Телеграф" розповідав, що "Укрзалізниця" здивувала українців дивним купе. Адже всередині є три місця, рукомийник та місце для перевдягання. Потяг курсує з Києва до Хелма.