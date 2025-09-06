З радянським присмаком та у тісноті. У Карпатах здають кімнати майже задарма (фото)

Шаян славиться чистим цілющим повітрям та лікувальними водами

Настає сезон відпочинку у горах — Українські Карпати восени неймовірні. Туристична інфраструктура в Закарпатті швидко розвивається, житло є на будь-який смак, зокрема й дуже бюджетне, щоправда, без особливого комфорту.

На сайті оголошень розміщено пропозицію оренди кімнат у селі Шаян Хустського району Закарпатської області. Вартість — лише 120 гривень за добу за одну людину.

Така низька ціна зрозуміла, якщо передивитися фото, додані до оголошення. Умови у будинку — без жодних "надмірностей". З естетичного — лише букет бузку та покривала, схожі на килими. Кімнати мебльовано, задається, ще радянськими меблями. Ліжка нагадують ті, що були у піонерських таборах радянських часів. У деяких кімнатах дуже тісно.

В деяких кімнатах два спальних місця

Деякі кімнати дуже тісні

Атмосфера схожа на радянські санаторії

На підлозі - доріжка

Кухня більш сучасна. З плюсів, здається, що квартира хоч дуже скромна, проте чиста. У розділі "комфорт" автор оголошення вказав підігрів підлоги.

Кухня

Проте орендувати кімнату на вихідні не вийде. Мінімальний можливий термін оренди — п'ять ночей.

Шаян — мальовничий курорт з мінеральними джерелами

Цей мальовничий бальнеологічний курорт називають українською Швейцарією. Він розташований у підніжжі гір, що густо поросли лесами та славиться цілющими мінеральними водами. Відпочинок у Шаяні наповнює силами надовго — завдяки унікальному мікроклімату та лікувальним джерелам.

Озеро Шаян

З трьох боків село оточено горами, тому там майже не буває вітрів. Навколо Шаяну — букові та хвойні ліси, гори та річкова долина, тому повітря там чисте, насичене киснем і ароматами карпатських трав. Воно зміцнює тіло, а душу огортає спокоєм.

Всього за один км від села розташоване велике гірське озеро Шаян. Там облаштовано пляжі, є можливість кататися на катамаранах і човнах.

