Може сягати до 3 метрів у висоту. Рідкісна рослина росте в одному зі садів України (фото)

Марина Бондаренко
Сад. Фото Колаж "Телеграфу"

Рідкісна рослина росте в одному зі садів України

У садах Чернігівщини росте справжня ботанічна рідкість. Її розміри вражають.

Ним виявився арондо донакс варієгатний — багаторічна рослина, що належить до родини злакових. Її навіть можна придбати, як йдеться у публікації користувачки Facebook.

За словами Марини Королевої, вона вирощує цього гіганта вже понад 10 років.

Що то за рослина

Вона вражає своїм виглядом: високі, до 2–3 метрів, стебла з біло-зеленими смугастими листками створюють ефектний акцент у ландшафтному дизайні. У теплу пору року арондо формує пухнасті волоті.

Який вигляд має арундо донакс варієгатний
Рідкісна рослина арундо донакс варієгатний
Що таке пухнасті волоті
пухнасті волоті

Батьківщиною арондо вважають Середземномор’я та Південну Азію, де він росте на берегах річок і вологих ділянках. У Європі його цінують не лише за красу, а й за невибагливість: він добре витримує спеку, росте на сонячних ділянках і родючому ґрунті, проте на зиму потребує укриття.

#Чернігівська область #Рослини #Рідкісні