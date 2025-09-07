Може сягати до 3 метрів у висоту. Рідкісна рослина росте в одному зі садів України (фото)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 855
Рідкісна рослина росте в одному зі садів України
У садах Чернігівщини росте справжня ботанічна рідкість. Її розміри вражають.
Ним виявився арондо донакс варієгатний — багаторічна рослина, що належить до родини злакових. Її навіть можна придбати, як йдеться у публікації користувачки Facebook.
За словами Марини Королевої, вона вирощує цього гіганта вже понад 10 років.
Що то за рослина
Вона вражає своїм виглядом: високі, до 2–3 метрів, стебла з біло-зеленими смугастими листками створюють ефектний акцент у ландшафтному дизайні. У теплу пору року арондо формує пухнасті волоті.
Батьківщиною арондо вважають Середземномор’я та Південну Азію, де він росте на берегах річок і вологих ділянках. У Європі його цінують не лише за красу, а й за невибагливість: він добре витримує спеку, росте на сонячних ділянках і родючому ґрунті, проте на зиму потребує укриття.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Україні росла рідкісна рослина, яка виживає навіть у специфічних умовах. Її квітки білого кольору і вони покриті маленькими волосинками, наче плюшеві.