Може сягати до 3 метрів у висоту. Рідкісна рослина росте в одному зі садів України (фото)

Рідкісна рослина росте в одному зі садів України

У садах Чернігівщини росте справжня ботанічна рідкість. Її розміри вражають.

Ним виявився арондо донакс варієгатний — багаторічна рослина, що належить до родини злакових. Її навіть можна придбати, як йдеться у публікації користувачки Facebook.

За словами Марини Королевої, вона вирощує цього гіганта вже понад 10 років.

Що то за рослина

Вона вражає своїм виглядом: високі, до 2–3 метрів, стебла з біло-зеленими смугастими листками створюють ефектний акцент у ландшафтному дизайні. У теплу пору року арондо формує пухнасті волоті.

Рідкісна рослина арундо донакс варієгатний

пухнасті волоті

Батьківщиною арондо вважають Середземномор’я та Південну Азію, де він росте на берегах річок і вологих ділянках. У Європі його цінують не лише за красу, а й за невибагливість: він добре витримує спеку, росте на сонячних ділянках і родючому ґрунті, проте на зиму потребує укриття.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Україні росла рідкісна рослина, яка виживає навіть у специфічних умовах. Її квітки білого кольору і вони покриті маленькими волосинками, наче плюшеві.