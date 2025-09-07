Одразу дві рідкісні комахи побачили в одному з парків України: який вигляд вони мають (фото)

Науковці поділились знахідками

На території національного парку "Прип’ять-Стохід" фахівці дослідили місцеву фауну і виявили кілька цікавих видів бабок, серед яких два нові для Волинського регіону.

Ними виявились червонокнижні коромисло зеленобоке (Aeschna affinis) та сіролютка руда (Sympecma fusca). Крім того, в парку активно поширюється рідкісний дозорець-володар (Anax imperator), як повідомили у публікації в Facebook.

Що то за комахи

Коромисло зеленобоке (Aeschna affinis) – велика бабка з розмахом крил до 7 см. Тіло темно-синє з яскравими зеленими плямами збоку, очі зелені. Походить з Південної та Центральної Європи, а також Північної Африки. Харчується дрібними комахами, яких ловить у повітрі.

Бабка

Сіролютка руда (Sympecma fusca) – невелика, скромно забарвлена бабка з коричнево-сірим тілом, що дозволяє їй ховатися серед сухої трави. Вона зимує дорослою, на відміну від багатьох інших бабок. Ареал охоплює Європу та Західну Азію. Живиться дрібними комахами та личинками комах.

Який вигяляд має сіролютка руда

Дозорець-володар (Anax imperator) – одна з найбільших європейських бабок, з розмахом крил до 11 см. Тіло яскраво-блакитне з зеленуватими очима. Поширений у більшості Європи та Північної Африки. Харчується комахами, включно з іншими бабками, яких ловить у польоті.

Бабка летить

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у Карпатах живе рідкісна хижачка, яка полює вночі, а вдень — ховається.