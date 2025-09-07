Це найпоширеніший варіант обману в магазині: на що потрібно одразу звертати увагу

Цей трюк використовують майже всі

Під час покупок супермаркети та магазини можуть обманювати людей різними способами. Як от невідповідність між тим, що написано на ціннику на полиці, і сумою, яку кажуть на касі.

Найчастіше ситуація виглядає так: на прилавку виставляють товар із низьким або акційним цінником, але система на касі фіксує вже вищу вартість. Покупець розраховує на одну суму, а фактично платить більше.

Обман в магазині

Особливо поширений прийом із так званими "акціями". Магазини залишають старі цінники або спеціально розміщують їх поруч із дорожчим товаром, створюючи враження знижки. У результаті клієнт упевнений, що економить, хоча насправді переплачує.

Це є одна з найбільш поширених схем недобросовісної торгівлі, яка дозволяє магазинам отримувати додатковий прибуток шляхом неуважності покупців.

Тож, покупця зобов'язані обслужити за цінами, вказаними на ціннику на полиці. Якщо виявилось, що ціна вища, аніж насправді, звертайтесь до адміністратора.

