Це точно смак дитинства: без чого раніше не обходилося чаювання
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Ці солодощі можна купити і зараз
У Радянському Союзі одним із найулюбленіших домашніх ласощів були солодкі горішки зі згущеним молоком. Їх готували переважно на свята чи сімейні застілля, і вони завжди ставали головною прикрасою столу.
Для тіста використовували прості, але поживні інгредієнти: вершкове масло, інколи маргарин, цукрову пудру, ваніль, борошно, розпушувач і яйце. Завдяки цьому горішки виходили дуже калорійними та ситними, як згадує "Телеграф".
Випікали їх у спеціальних металевих формах у вигляді половинок горіха, які потім з’єднували між собою.
Начинку традиційно робили зі згущеного молока. Нерідко його спеціально варили, аби отримати ніжну іриску. Саме така солодка маса надавала десерту неповторного аромату й робила горішки улюбленим смаколиком як для дітей, так і для дорослих.
Досі рецепт горішків зі згущеним молоком не втрачає популярності. Для багатьох він став символом дитинства та домашнього затишку, а в магазинах досі можна знайти спеціальні форми для їх випікання.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, яку смачну страву, популярну в СРСР, нині рідко зустрінеш у їдальнях.