Це точно смак дитинства: без чого раніше не обходилося чаювання

Ці солодощі можна купити і зараз

У Радянському Союзі одним із найулюбленіших домашніх ласощів були солодкі горішки зі згущеним молоком. Їх готували переважно на свята чи сімейні застілля, і вони завжди ставали головною прикрасою столу.

Для тіста використовували прості, але поживні інгредієнти: вершкове масло, інколи маргарин, цукрову пудру, ваніль, борошно, розпушувач і яйце. Завдяки цьому горішки виходили дуже калорійними та ситними, як згадує "Телеграф".

Солодкі горішки

Випікали їх у спеціальних металевих формах у вигляді половинок горіха, які потім з’єднували між собою.

Спеціальна форма для печива

Начинку традиційно робили зі згущеного молока. Нерідко його спеціально варили, аби отримати ніжну іриску. Саме така солодка маса надавала десерту неповторного аромату й робила горішки улюбленим смаколиком як для дітей, так і для дорослих.

Вариться згущене молоко

Досі рецепт горішків зі згущеним молоком не втрачає популярності. Для багатьох він став символом дитинства та домашнього затишку, а в магазинах досі можна знайти спеціальні форми для їх випікання.

