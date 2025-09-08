Рус

Краще викиньте це просто зараз, аби вдома не поселилась чужа енергія

Автор
Марина Бондаренко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Кімната
Кімната. Фото Колаж "Телеграфу"

Що може принести біду

Багато речей, які просто лежать вдома, можуть впливати на атмосферу у родині. Особливу увагу приділяли старим друкованим виданням — книгам та журналам.

Вважалося, що вони не лише зберігають знання, а й накопичують енергетику часу та людей, які їх тримали в руках. Тому вдома не радили тримати зайві чи зіпсовані видання, адже, за повір’ями, вони можуть принести неспокій, як дізнався "Телеграф".

Що не можна зберігати вдома
Старі книжки та журнали

У народних прикметах зберігання старих друкованих книг і журналів має особливе значення. Вважається, що такі речі несуть на собі енергію попередніх власників і подій. Якщо книги довго лежать без діла, вони збирають пил, притягуючи в дім застій і непорозуміння. Особливо недоброю прикметою вважається зберігати журнали з трагічними новинами чи зображеннями — вони "консервують" негатив.

Також існує повір’я, що старі пошкоджені книги можуть "забирати" здоров’я та життєві сили господаря. Якщо ж друковане видання ніхто не читає й воно лише припадає пилом, то воно стає символом непотрібного тягаря. Краще позбуватись його.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, який декор в кімнаті може бути "вампіром" за народними прикметами.

Теги:
#Прикмети #Журнали #Повір'я #книги