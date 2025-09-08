Краще викиньте це просто зараз, аби вдома не поселилась чужа енергія

Що може принести біду

Багато речей, які просто лежать вдома, можуть впливати на атмосферу у родині. Особливу увагу приділяли старим друкованим виданням — книгам та журналам.

Вважалося, що вони не лише зберігають знання, а й накопичують енергетику часу та людей, які їх тримали в руках. Тому вдома не радили тримати зайві чи зіпсовані видання, адже, за повір’ями, вони можуть принести неспокій, як дізнався "Телеграф".

Старі книжки та журнали

У народних прикметах зберігання старих друкованих книг і журналів має особливе значення. Вважається, що такі речі несуть на собі енергію попередніх власників і подій. Якщо книги довго лежать без діла, вони збирають пил, притягуючи в дім застій і непорозуміння. Особливо недоброю прикметою вважається зберігати журнали з трагічними новинами чи зображеннями — вони "консервують" негатив.

Також існує повір’я, що старі пошкоджені книги можуть "забирати" здоров’я та життєві сили господаря. Якщо ж друковане видання ніхто не читає й воно лише припадає пилом, то воно стає символом непотрібного тягаря. Краще позбуватись його.

