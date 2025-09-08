Заморожені котлети та нагетси не можна їсти часто. Всередині не лише м'ясо

Напівфабрикати, зокрема заморожені котлети та нагетси, є зручним та швидким варіантом обіду чи вечері. Однак зловживати ними не варто — це несе ризики для здоров'я.

Заморожені котлети можуть стати в пригоді, коли нема часу на приготування їжі. Але їхнє вживання на постійній основі точно не є хорошим вибором з погляду здоров'я. "Телеграф" розповідає, чому це так.

Низька якість сировини та некорисні додатки

В переважній більшості випадків для зниження собівартості фарш, з якого роблять напівфабрикати, роблять з механічно обробленого м'яса низької якості. В його складі можуть бути також субпродукти, хрящі, шкіра.

Заморожені котлети виглядають апетитно, але вміст залишає бажати кращого

Також для здешевлення продукції та збільшення об'єму до фаршу можуть додавати соєвий білок, крохмаль, манку, хліб та інші дешеві наповнювачі. В результаті поживна цінність котлет та вміст білка у них — мінімальні.

Забагато солі та жиру

Зазвичай напівфабрикати містять надмірну кількість солі. Її у надмірній кількості додають для того, щоб смак був більш яскравим та як консервант. Для більшої соковитості у котлети можуть додавати багато жиру.

Підсилювачі смаку, ароматизатори та консерванти

Щоб котлети були смачнішими, в них додають штучні підсилювачі смаку та ароматизатори. Найчастіше це глутамат натрію (Е621). Він створює відчуття м'ясного смаку, але приховує низьку якість сировини. Для продовження терміну придатності використовують консерванти (нітрити, фосфати).

Хоча заморожені котлети та інші напівфабрикати економлять час, їх в жодному разі не можна сприймати як повноцінну заміну домашній їжі. Регулярне вживання напівфабрикатів шкідливе через склад та хімічні домішки.

