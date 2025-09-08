Рідкісну плямисту хижачку випустили у природу: хвостату показали українські волонтери (відео)

Вона рік жила поруч з людьми

У Львові волонтери поділилися новиною про те, що вони випустили у природу рідкісну тварину з яскравими плямами.

Йдеться про плямисту саламандру, що майже рік жила у людському помешканні в Дніпрі, після чого була передана до львівського притулку для диких тварин, як йдеться у публікації на Facebook. Там вона, ймовірно, відновлювала сили і нарешті її повернули до свого природного середовища.

Що це за тваринка

Плямиста саламандра — яскравий представник родини саламандрових. Вона має чорне тіло з контрастними жовтими плямами, які слугують попередженням для хижаків: ця істота виділяє отруйний секрет, захищаючись від небезпеки. Дорослі особини можуть сягати 20–25 см завдовжки.

Який вигляд має хижачка

Ареал походження саламандри — Карпати та інші частини Центральної й Південної Європи. Тварина надає перевагу вологим лісам і гірським потокам.

Вона активна здебільшого вночі, харчується комахами, слимаками, павуками та іншими безхребетними, відіграючи важливу роль у підтриманні природного балансу.

Рідкісна тварина

