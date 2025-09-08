Рус

Це справжнє диво: біля струмків може рости квітка, яка змінює колір пелюсток (фото)

Марина Бондаренко
Ліс
Ліс. Фото Колаж "Телеграфу"

Пелюстки квітки мають спочатку білий колір, але після дощу стають прозорими

У світі є одна квітка, яка, на перший погляд, звичайна, але вона має одну дивовижну властивість. Рослина дуже рідкісна і в Україні її не зафіксовано.

Йдеться про кришталеву квітку, відому ще як дволисток Грея (Diphylleia grayi). Її особливість полягає в тому, що під дощем або при потраплянні води ніжні білі пелюстки стають прозорими, немов скло. Коли пелюстки висихають, вони знову набувають свого білого забарвлення, як пояснили у публікації у Facebook.

Кришталева квітка або дволисток Грея
Біла ніжна квітка

Кришталеву квітку легко впізнати за великими зеленими листками та невеликими суцвіттями з білими пелюстками й жовтими тичинками в центрі.

Рослина росте переважно в гірських районах Японії, Китаю та Далекого Сходу, надаючи перевагу прохолодним, вологим і затіненим місцям поблизу струмків і джерел. А цвіте дволисток Грея наприкінці весни і початку літа — у травні та червні.

Кришталева квітка або дволисток Грея
Прозорі квітки дволисткового Грея

