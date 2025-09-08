Це готувалось у кожній хаті: від якої забутої страви могло хрустіти на зубах

Часом в ній траплялись шматочки хрящів

У СРСР було багато популярних страв, яку готували в багатьох сім'ях, як от жарені яйця зі ковбасою чи макарони по-флотськи. На їх приготування не потрібно було багато часу.

Макарони по-флотськи готувались переважно зі звичайних макаронів і м’яса — або консервованого, або фаршу. Ця страва була досить калорійною. Дехто міг їсти її навіть з хлібом, як згадує "Телеграф".

Популярна страва в радянські часи - макарони по-флотськи

Тож, рецепт був такий — макарони відварювали до готовності, а м’ясо обсмажували або тушкували. Потім усе змішували, іноді додавали цибулю та спеції. Ще могли покласти вже готову тушкованку або обсмажену кубиками ковбаску.

У макарони могли додавати не м'ясо, а смажену ковбасу

Проте не всім ця страва подобалася. Радянські консерви того часу часто містили хрящі та зайвий жир, що робило страву менш апетитною.

