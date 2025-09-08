Рус

Магазини точно цим маніпулюють: на які цінники краще взагалі не задивлятися

Марина Бондаренко
Магазини можуть часто робити акції, які будуть не вигідними

Магазини часто вдаються до обману, аби примножити свій прибуток, як от невідповідність між тим, що написано на ціннику на полиці, і сумою, яку кажуть вже на касі. Ще одним з таких способів є спеціальні акції, які, на перший погляд, виглядають вигідними.

Наприклад, пропозиції типу "1+1 дорівнює 3" або знижки на другу одиницю товару часто привертають увагу, але на практиці вигода не завжди є реальною. Про це пише "Телеграф".

Нерідко магазини спершу підвищують ціни на товари, а потім оголошують "акцію". Через це покупець платить фактично ту саму суму, яку б заплатив без знижки, або навіть більше.

Як обманюють магазині
Акції в магазинах

Подібні практики вводять в оману і створюють ілюзію економії. Варто перевіряти звичайну ціну товару перед акцією та порівнювати її з ціною під час знижки, щоб уникнути необґрунтованих переплат.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідмовляв про те, що магазини знають не тільки такі способи обману та маніпуляції. Є ще одна пастка, в яку потрапляють більшість покупців, причому це їх самостійне рішення.

