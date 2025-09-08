Рибалка ловив просто з балкона своєї квартири: що йому спіймалося на гачок (відео)

Чоловік закинув вудку прямо з квартири

У мережі набирає популярності відео про рибалку, який вирішив не виходити на вулицю, щоб упіймати рибу. Він впіймав свого трофея просто лежачі вдома на ліжку.

Як можна побачити на відео в ТікТок, чоловік закинув вудочку у водойму, на якій зведений багатоквартирний будинок. А зробивши це, просто ліг у ліжко і чекав на свою здобич.

Тож, коли риба клюнула, він миттєво зістрибнув з ліжка і вибіг на балкон, аби витягти улов. Боротьба тривала недовго — приблизно дві хвилини. Цікаво, що рибалка навіть не став витягувати рибу повністю. Після того як риба ослабла, він просто зняв її з гачка й відпустив назад.

У коментарях під відео користувачі соцмережі жартують, що теж хочуть купити дім біля річки. А дехто припускає, що впіймана риба була коропом.

Що пишуть під відео рибалки

Що то за риба — короп

Зовнішній вигляд

Короп має витягнуте, злегка потовщене тіло, покрите великими золотисто-бронзовими лусками. Голова відносно невелика, а біля рота є пара вусиків. Дорослі особини можуть сягати довжини понад 1 метр і ваги понад 20 кг, хоча зазвичай трапляються риби до 3–5 кг.

Який вигляд має короп

Де водиться

Короп поширений у багатьох країнах світу. У природних умовах він мешкає в річках і озерах із повільною течією, болотистим чи мулистим дном і великою кількістю рослинності. Його також часто розводять у ставках та рибних господарствах.

Чим харчується

Короп всеїдний. Він поїдає водорості, насіння, водних комах, личинок, черв’яків, молюсків і навіть дрібних безхребетних. Особливість цієї риби в тому, що вона риється в донному мулі, шукаючи корм.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що одному з українських рибалок дуже пощастило, бо риба клюнула на гачок вже через 5 секунд, як він закинув вудочку.