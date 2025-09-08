Росіяни ніколи не зрозуміють нюанси: українське слово із двох літер, яке слід вивчити
Це українське слово має різні значення
На заході України поширене незвичайне слово із двох літер, яке має безліч значень. Це залежить від того, разом із якими словами його вживають.
Слово складається з двох літер. Про це розповіла авторка проєкту "Давай займемось текстом".
За її словами, слово "так" у Львові скорочують до "та", а якщо сказати "та-та", то це означає звісно. "Та" можна не тільки подвоїти, а й потроїти — "та-та-та" повідомляє, що все правильно.
Словосполучення "та ну" за змістом відповідає фразі "не може бути". А якщо поміняти ці два слова місцями, сенс сказаного зміниться кардинально — "ну та" означає "повністю погоджуюсь".
Також можна сказати "та йой", що означає – облиште. Вираз "та де" означає ні, але його можна ще посилити, сказавши "та яке". Суть останньої фрази відповідає словосполученню "зовсім ні".
Крім того, українці іноді кажуть "та й таке", що означає так і живемо.
Варто зазначити, авторка проєкту стверджує, що так кажуть у Львові. Однак у коментарях зазначили, що ті самі комбінації слів можна почути по всій Галичині, в Івано-Франківську та Тернополі.
Більшість цих виразів редакція "Телеграфа" чула як у центрі, так і на сході України, причому від місцевих мешканців.
Раніше ми розповіли про інше українське слово з двох літер, яке навіть без слів-компаньйонів, що його підсилюють, може мати протилежні значення і масу різних відтінків. Все залежить від контексту та інтонації того, хто говорить.