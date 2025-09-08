Був ознакою статусу в СРСР: в Україні продається той самий килим в ідеальному стані (фото)

Речі з СРСР не втрачають своєї популярності

В Україні продається килим виробництва СРСР в ідеальному стані. Хоча він був у вжитку, але використовувався недовго.

Відповідне оголошення з’явилось на популярному українському сайті купівлі-продажу. Власник хоче отримати за раритет 4200 грн.

Килим був виготовлений у Радянському союзі. Він теплий та ущільнений, червоного кольору. Його розміри – 193х292 см.

У публікації зазначається, що товар не має дефектів, забруднень та запахів. І хоча він використовувався за призначенням, тобто висів на стіні, це тривало недовго.

Після чищення килим зберігався в захисному чохлі, тому має ідеальний стан, що підтверджується фото. На думку продавця, річ чудово підходить для прикраси стіни чи підлоги.

Власник проживає в Миколаєві та пише, що покупець може забрати товар самовивозом.

Нагадаємо, в Україні продаються золоті сережки з бірюзою часів СРСР за понад 13 тисяч гривень. Кожна має великий камінь — бірюзу, в зубчастій оправі. Вага однієї сережки близько 1,3 г разом із каменем. Власник запевняє, що сережки мають пробу 583 із зіркою.

Також ми писали, що в Україні продають рідкісний значок СРСР за ціною автомобіля. Продавець пропонує придбати значок, присвячений Олександру Невському за 100 тисяч гривень. Ця сума перевищує середню зарплату українця у 30-40 разів.