Рус

Був ознакою статусу в СРСР: в Україні продається той самий килим в ідеальному стані (фото)

Автор
Марія Назарова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Річ часів СРСР Новина оновлена 09 вересня 2025, 15:03
Річ часів СРСР. Фото Колаж "Телеграфу"

Речі з СРСР не втрачають своєї популярності

В Україні продається килим виробництва СРСР в ідеальному стані. Хоча він був у вжитку, але використовувався недовго.

Відповідне оголошення з’явилось на популярному українському сайті купівлі-продажу. Власник хоче отримати за раритет 4200 грн.

Килим був виготовлений у Радянському союзі. Він теплий та ущільнений, червоного кольору. Його розміри – 193х292 см.

У публікації зазначається, що товар не має дефектів, забруднень та запахів. І хоча він використовувався за призначенням, тобто висів на стіні, це тривало недовго.

Після чищення килим зберігався в захисному чохлі, тому має ідеальний стан, що підтверджується фото. На думку продавця, річ чудово підходить для прикраси стіни чи підлоги.

Власник проживає в Миколаєві та пише, що покупець може забрати товар самовивозом.

Червоний килим виробництва СРСР
Червоний килим виробництва СРСР
Червоний килим виробництва СРСР
Червоний килим виробництва СРСР
Червоний килим виробництва СРСР
Червоний килим виробництва СРСР

Нагадаємо, в Україні продаються золоті сережки з бірюзою часів СРСР за понад 13 тисяч гривень. Кожна має великий камінь — бірюзу, в зубчастій оправі. Вага однієї сережки близько 1,3 г разом із каменем. Власник запевняє, що сережки мають пробу 583 із зіркою.

Також ми писали, що в Україні продають рідкісний значок СРСР за ціною автомобіля. Продавець пропонує придбати значок, присвячений Олександру Невському за 100 тисяч гривень. Ця сума перевищує середню зарплату українця у 30-40 разів.

Теги:
#Україна #Килим #Фото #Речі СРСР