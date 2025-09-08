Вдалині від людей і потрібно самому топити: у Карпатах недорого здають житло з приголомшливими краєвидами

У Карпатах дешево здається будинок

У горах на Львівщині здається житло для невибагливих людей, які люблять природу, тишу та спокій. Потрібно самим опалюти дровами, а до найближчого міста 30 км.

Відповідне оголошення з’явилось на популярному українському сайті. Власники оцінили своє бунгало, розташоване у с. Буковинка Турківського району в одну зірку.

У будинку, як зазначається в публікації, 6+ ліжкомісць. Є двоспальне, односпальне та двоповерхове ліжка.

У будинку є кухня, гаряча вода та санвузол. Також є електрочайник, холодильник, праска, плита, пилосос, телевізор із супутниковим телебаченням та Wi-Fi.

Судячи з фото, житло досить скромне, але чисте, а на стіні висять оленячі роги. Також на знімку видно камін із дровами. Це змушує припустити, що мешканцям доведеться топити самостійно.

У будинку – джерельна вода, а у дворі є альтанка, люлька, мангал та місце для паркування. В оголошенні йдеться про те, що місце досить малолюдне, хоча на відстані до 500 м розташовано супермаркет, зупинка транспорту та гірськолижні траси.

З вікна видно гори Пікуй та Магуру. Також зазначається, що можливі кінні прогулянки, сауна та часткове харчування.

Хоча в оголошенні зазначено ціну 300 грн, але окремо зазначається, що вона договірна. Приїжджати можна з дітьми та тваринами, а також орендувати будинок для вечірки.

Будинок у Карпатах

Мiсце для вiдпочинку у дворі

Кухня

Спальня з каміном

Спальня з оленячими рогами на стіні

Спальня з двоярусним ліжком

Санвузол з душовою кабіною

Гірський краєвид у Карпатах

