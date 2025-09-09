"Всім стояти! Це пограбування!". Голуб залетів у супермаркет та насмішив українців (фото)
Голуби можуть бути переносниками інфекцій та паразитів
Голуб залетів у супермаркет у Бучі — пернатий швидко зорієнтувався та знайшов відділ круп. Птахи нерідко відвідують українські магазини: раніше у дніпровському супермаркеті "Варус" голуб вмостився просто на хлібині.
Фото голуба, що завітав у один з супермаркетів Бучі опублікували у мережі. Птах з кумедним виглядом сидів на відкритих місткостях з крупами на продаж. На другому фото голуб клює крупу.
Чим загрожує вживання крупи, яку клював голуб
Птахи, зокрема й голуби, часто є переносниками бактерій, вірусів та паразитів, які можуть викликати захворювання у людей. Птах, що клював крупу, міг забруднити її своїм послідом, пір'ям або слиною.
Споживання такої крупи небезпечно, адже є ризик захворіти на сальмонельоз чи кампілобактеріоз. Крім того, є ризик інфекцій, спричинених кишковою паличкою та зараження паразитами.
Варто зазначити, що теплова обробка (варіння) круп знижує ризик зараження. Проте небезпека все ж існує.
Як в мережі реагують на пернатого гостя до відділу круп
В мережі зазначають, що така ситуація не рідкість. Деякі вказують на небезпеку, інші ж жартують. Ось деякі іронічні коментарі:
- Наглість — друге щастя
- Це наш голуб, хай їсть
- Не чіпайте в нього найщасливіший день у житті
- Не шкода, він також їсти хоче
- "Всім стояти! Це пограбування!"
Раніше "Телеграф" розповідав, що в Одесі голуб "з вітерцем" катався на даху трамвая. Смішне відео потрапило у мережу.