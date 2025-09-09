Рус

"Всім стояти! Це пограбування!". Голуб залетів у супермаркет та насмішив українців (фото)

Олена Руденко
Голуб залетів на обід у магазин
Голуб залетів на обід у магазин. Фото Колаж "Телеграф"

Голуби можуть бути переносниками інфекцій та паразитів

Голуб залетів у супермаркет у Бучі — пернатий швидко зорієнтувався та знайшов відділ круп. Птахи нерідко відвідують українські магазини: раніше у дніпровському супермаркеті "Варус" голуб вмостився просто на хлібині.

Фото голуба, що завітав у один з супермаркетів Бучі опублікували у мережі. Птах з кумедним виглядом сидів на відкритих місткостях з крупами на продаж. На другому фото голуб клює крупу.

Чим загрожує вживання крупи, яку клював голуб

Птахи, зокрема й голуби, часто є переносниками бактерій, вірусів та паразитів, які можуть викликати захворювання у людей. Птах, що клював крупу, міг забруднити її своїм послідом, пір'ям або слиною.

Споживання такої крупи небезпечно, адже є ризик захворіти на сальмонельоз чи кампілобактеріоз. Крім того, є ризик інфекцій, спричинених кишковою паличкою та зараження паразитами.

Варто зазначити, що теплова обробка (варіння) круп знижує ризик зараження. Проте небезпека все ж існує.

Як в мережі реагують на пернатого гостя до відділу круп

В мережі зазначають, що така ситуація не рідкість. Деякі вказують на небезпеку, інші ж жартують. Ось деякі іронічні коментарі:

  • Наглість — друге щастя
  • Це наш голуб, хай їсть
  • Не чіпайте в нього найщасливіший день у житті
  • Не шкода, він також їсти хоче
  • "Всім стояти! Це пограбування!"

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Одесі голуб "з вітерцем" катався на даху трамвая. Смішне відео потрапило у мережу.

