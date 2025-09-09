"Всім стояти! Це пограбування!". Голуб залетів у супермаркет та насмішив українців (фото)

Голуби можуть бути переносниками інфекцій та паразитів

Голуб залетів у супермаркет у Бучі — пернатий швидко зорієнтувався та знайшов відділ круп. Птахи нерідко відвідують українські магазини: раніше у дніпровському супермаркеті "Варус" голуб вмостився просто на хлібині.

Фото голуба, що завітав у один з супермаркетів Бучі опублікували у мережі. Птах з кумедним виглядом сидів на відкритих місткостях з крупами на продаж. На другому фото голуб клює крупу.

Голуб на ємностях з крупами

Птах не гаяв часу даремно

Чим загрожує вживання крупи, яку клював голуб

Птахи, зокрема й голуби, часто є переносниками бактерій, вірусів та паразитів, які можуть викликати захворювання у людей. Птах, що клював крупу, міг забруднити її своїм послідом, пір'ям або слиною.

Споживання такої крупи небезпечно, адже є ризик захворіти на сальмонельоз чи кампілобактеріоз. Крім того, є ризик інфекцій, спричинених кишковою паличкою та зараження паразитами.

Варто зазначити, що теплова обробка (варіння) круп знижує ризик зараження. Проте небезпека все ж існує.

Як в мережі реагують на пернатого гостя до відділу круп

В мережі зазначають, що така ситуація не рідкість. Деякі вказують на небезпеку, інші ж жартують. Ось деякі іронічні коментарі:

Наглість — друге щастя

Це наш голуб, хай їсть

Не чіпайте в нього найщасливіший день у житті

Не шкода, він також їсти хоче

"Всім стояти! Це пограбування!"

