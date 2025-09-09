Прибуток до вас більше не прилипне: де вдома не можна зберігати "капусту"

Ці місця є енергетичними "пастками"

Будь-яка річ вдома може впливати на гармонію. За народними прикметами, гроші також мають особливе значення і їх треба правильно зберігати.

Вважалося, що від того, де їх зберігають у домі, залежить не лише матеріальний достаток, а й фінансове становище всієї родини. Наші предки дотримувалися певних правил і остерігалися тримати заощадження там, де вони могли "розгубити силу" чи навіть принести збитки, як пояснює "Телеграф".

Гроші у тумбочці

Де не можна їх класти

на столі — це "розсіює" достаток і тягне за собою зайві витрати;

під подушку або матрац — сон "відтягує" фінансову енергію;

на кухні та у ванній — витрачатимете на ремонт техніки;

у кишені — не буде прибутку.

Натомість найкраще вважалося зберігати купюри у спеціальній скриньці чи гаманці червоного або зеленого кольору. За віруваннями, це приваблює удачу й допомагає накопичувати гроші.

Червоний та зелений гаманці

