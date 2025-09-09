Росте на схилах, сухих балках та біля каменів: в Україні цвіла рідкісна пахуча біла красуня (фото)

Природа України вкотре здивувала рідкісною рослиною

На Дніпропетровщині зафіксували унікальну знахідку — рідкісну рослину, яка є ендеміком, тобто видом, що росте у межах обмеженого простору. Вона має вигляд звичайної польової квітки.

У Верхньодніпровському районі Дніпропетровської області біолог Світлана Кияк зафіксувала рідкісний вид — деревій тонколистий. Він зазвичай "мешкає" на піщаних ґрунтах в північно-західній Африці та південно-східній Європі.

Що то за квітка

Деревій тонколистий належить до родини айстрових. Це багаторічна трав’яниста рослина з тонкими, майже дрібними листками, завдяки чому й отримала свою назву. Стебло може сягати до 40–50 сантиметрів заввишки.

Який вигляд має рідкісна рослина

Цвіте рослина влітку — зазвичай із червня до серпня. Квітки дрібні, зібрані у щитки білого або рожевого кольору. Вони мають ніжний аромат і приваблюють комах-запилювачів.

Зростає деревій тонколистий переважно на степових схилах, піщаних ґрунтах, у сухих балках і на кам’янистих ділянках. Рослина добре пристосована до посушливих умов, однак зникає через зміну природних ландшафтів і господарську діяльність людини.

