Серед очерету ви його навіть не побачите: де в Україні живе рідкісний птах-плавець

Цього птаха вважають майстром маскування

У природному парку в Одеській області помітили одного з найрідкісніших птахів регіону. Він відомий тим, що настільки вправно маскується серед очеретів, що помітити його надзвичайно складно.

У парку "Нижньодністровський" зафіксували появу рудої чаплі. Про це повідомили у "Ефір України" на Facebook.

Що відомо про птаха

Руда чапля належить до родини чаплевих і вважається однією з найелегантніших та найзагадковіших мешканців дельтових водойм. Це стрункий птах із довгою шиєю та ногами. Оперення має теплий рудувато-бурий відтінок, що дозволяє ідеально зливатися з навколишньою рослинністю.

Особливістю поведінки є здатність завмирати нерухомо, витягнувши шию догори, чим нагадує стебло очерету. Саме завдяки такій стратегії чаплю важко помітити навіть на близькій відстані.

Який вигляд має рідкісний птах

Харчується руда чапля переважно рибою, земноводними, комахами та дрібними ссавцями, яких ловить у мілководних місцях. Вона веде прихований спосіб життя, обираючи густі зарості очерету біля річок, озер та лиманів.

Ареал поширення охоплює Південну та Центральну Європу, Північну Африку, а також частину Азії. В Україні руда чапля трапляється рідко, і найбільші її поселення зосереджені саме в дельті Дністра.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" про те, що рідкісну плямисту хижачку показали українські волонтери. Вона рік жила в людській оселі.