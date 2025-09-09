Головним інгредієнтом є сало: від цієї страви смердить аж до кінця дня, але її досі готують

Ця страва дуже ситна

У СРСР серед найпоширеніших намазок була не тільки кабачкова ікра з майонезом, а суміш зі рубленого свинячого сала і часнику. Цю страву готували у більшості сімей, адже вона була простою, калорійною та швидкою у приготуванні.

Для намазки брали свіже або підсмажене сало, дрібно рубали його або перемелювали разом із часником. Ще могли додавати сіль, перець та трохи майонезу, щоб суміш була м’якшою, як згадує "Телеграф".

Готову масу намазували на хліб, який попередньо могли підсмажити та подавали як доповнення до гарячого борщу чи іншої страви. Однак цю страву рідко можна було зустріти на застіллі.

Водночас після трапези запах часнику залишався у роті на досить довгий час, але це мало кого бентежило протягом дня. Його неможливо було "заїсти" навіть жуйкою.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у радянські часи була ще одна популярна "пахуча" страва, після якої не допомагало навіть провітрювання. Але не дивлячись на специфічний запах, вона готувалась дуже часто і була на столах багатьох сімей.