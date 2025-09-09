Рус

"Вигідно! Дешево! Лише сьогодні!": як магазини вдало маніпулюють покупцями

Марина Бондаренко
Каса
Каса. Фото Колаж "Телеграфу"

Які фрази працюють сильніше за реальні знижки

Магазини надалі продовжують використовують психологічні прийоми, аби впливати на покупців. Вони не тільки експериментують із цінниками, а й зі створенням ілюзії низьких цін.

Більшість людей не перевіряє, якою може бути знижка і рідко порівнює ціни на однакові товари. Це дозволяє магазинам формувати у клієнтів відчуття вигідної покупки навіть без реального зниження вартості, пише "Телеграф".

Серед поширених методів — використання стандартних фраз на кшталт "тільки у нас", "справедлива ціна" чи "коштує всього…". Такі вислови створюють враження доступності та низької вартості.

Каса самообслуговування
Люди купують продукти

Ще один поширений прийом — регулярне нагадування покупцям про "низькі ціни". Завдяки повторюваності таких слоганів створюється враження, що товари доступніші, ніж є насправді.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що є більшість інших методів маніпуляцій та обману в магазині. Наприклад, як торгові мережі можуть ставити значно різні цінники на два види однакових товарів або постійно переставляти товари з одних полиць на інші.

