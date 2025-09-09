"Вигідно! Дешево! Лише сьогодні!": як магазини вдало маніпулюють покупцями

Які фрази працюють сильніше за реальні знижки

Магазини надалі продовжують використовують психологічні прийоми, аби впливати на покупців. Вони не тільки експериментують із цінниками, а й зі створенням ілюзії низьких цін.

Більшість людей не перевіряє, якою може бути знижка і рідко порівнює ціни на однакові товари. Це дозволяє магазинам формувати у клієнтів відчуття вигідної покупки навіть без реального зниження вартості, пише "Телеграф".

Серед поширених методів — використання стандартних фраз на кшталт "тільки у нас", "справедлива ціна" чи "коштує всього…". Такі вислови створюють враження доступності та низької вартості.

Люди купують продукти

Ще один поширений прийом — регулярне нагадування покупцям про "низькі ціни". Завдяки повторюваності таких слоганів створюється враження, що товари доступніші, ніж є насправді.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що є більшість інших методів маніпуляцій та обману в магазині. Наприклад, як торгові мережі можуть ставити значно різні цінники на два види однакових товарів або постійно переставляти товари з одних полиць на інші.