Замість щастя - сльози, самотність та бідність: яку рослину краще ніколи не приносити додому

Цієї рослини краще позбутись

У народних традиціях багатьом кімнатним рослинам приписують особливе значення. Вважається, що деякі з них можуть впливати на атмосферу в домі, на стосунки між членами родини та навіть на добробут в оселі.

Однією з таких рослин є фікус, довкола якого склалося чимало прикмет і забобонів. Чого саме очікувати від нього, розповів "Телеграф".

Найпоширеніша прикмета стосується сімейного життя: вважається, що фікус може "виганяти" чоловіків із дому та заважати жінці вийти заміж. Також кажуть, що ця рослина забирає енергію мешканців, створюючи напружену атмосферу в сім’ї. У деяких регіонах вірять, що фікус може притягувати сльози та сварки , особливо якщо він починає чахнути чи скидати листя.

Ще одна прикмета пов’язана з фінансами: замість багатства і добробуту, рослина нібито приносить втрати й невдачі у справах .

