Рідкісного гостя з Африки побачили в Україні: він має довгий дзьоб (фото)

У Дніпропетровській області побачили птаха з Червоної книги

На Криворіжжі зафіксували появу рідкісного птаха, занесеного до Червоної книги України. Зазвичай він живе на півночі та заході нашої країни.

Йдеться про великого веретенника — перелітного мешканця вологих луків та заплав. Як написали у публікації на Facebook, поява веретенника у степовій місцевості Дніпропетровщини стала несподіванкою для фахівців.

Що відомо про цього птаха

Великий веретенник має струнке тіло з довгими ногами та характерним довгим прямим дзьобом, який допомагає діставати їжу з ґрунту. Його оперення строкате: поєднання сірих, рудих чорних і білих відтінків робить птаха непомітним у високій траві.

Який вигляд має птах

Живиться веретенник переважно комахами, черв’яками та дрібними молюсками. Під час міграції може харчуватися також насінням. Цікаво, що цей птах є перелітним і здатен долати великі відстані — зокрема зимувати в Африці чи Південній Азії.

