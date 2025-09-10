У шкільні роки їм би ніхто не позаздрив: ці рідкісні прізвища українців не вимовити без посмішки
П'ять українців із найнезвичнішими прізвищами живуть лише в трьох регіонах країни
Прізвища українців можуть насмішити, адже їх походження та історія може бути різною і зовсім не схожою на звучання родового імені. Це стосується і прізвищ Сопляк та Какашкін.
"Телеграф" розповість, скільки в Україні живе таких людей. А також, що відомо про їх прізвища.
Де живуть люди з такими прізвищами
За даними порталу Рідні, ці родові імена є надзвичайно рідкісними. Прізвище Сопляк носять лише 4 людини в країні. Їх представники проживають у двох регіонах: в одному з районів центральної України та на сході держави.
Ще рідшим є прізвище Какашкін — його носить лише одна особа, яка мешкає в центральній частині України, а саме в Уманському районі.
Походження та значення прізвищ
Прізвище "Сопляк" має кілька можливих версій походження. Найімовірніше, воно утворилося від слова "сопля" і первісно могло позначати людину з певними фізичними особливостями або характерними звичками. В історичному контексті такі прізвиська часто давали за зовнішніми ознаками чи поведінковими рисами.
Прізвище "Какашкін" може мати зв’язок з дитячим образливим словом, що означає екскременти, або ж походити від прізвиська, пов’язаного з чимось неприємним чи брудним. Таке прізвище могло закріпитися за людиною через якісь особливості поведінки або зовнішність, що асоціювалися з брудом, неприємністю чи неохайністю.
Варто зазначити, що багато українських прізвищ, які сьогодні можуть здаватися кумедними або незвичними, насправді мають давню історію та формувалися за принципами, характерними для свого часу. Вони є частиною нашої культурної спадщини та відображають особливості побуту, мови та світогляду наших предків.
Раніше "Телеграф" писав, що в Україні є дві людини з унікальним та смішним прізвищем.