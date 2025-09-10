Цей собака — жах навіть для кінологів: чому цю породу краще не брати додому (фото)

Самой сложной породой собак является ягд терьер, по словам кинолога

Собаки різняться не лише за зовнішністю, а й за складністю у вихованні. Деякі породи легко піддаються дресируванню і швидко знаходять контакт із людиною, тоді як інші вимагають значно більше часу через сильні інстинкти, високу енергію чи особливості характеру.

Один з таких буде собака породи ягд тер'єр. Ця порода вважається однією з найскладніших для дресирування, як каже кінологиня Марина Бойко.

Причина полягає не лише в сильних інстинктах і високій активності цих собак, але й у складнощах із концентрацією на людині. Більшість тер’єрів відрізняються темпераментом, який іноді називають "захолеричним" , тобто дуже енергійний, амбітний, запальний, цілеспрямований та здатний до лідерства.

Чим особлива ця порода

Кінологиня зазначає, що проблема часто криється в очікуваннях господарів. Обираючи тер’єра, вони орієнтуються на приємну зовнішність та маленький розмір, але не враховують, що всередині це дуже серйозна й енергійна собака, яка потребує досвіду та терпіння у вихованні.

