Цей собака — жах навіть для кінологів: чому цю породу краще не брати додому (фото)

Марина Бондаренко
Багато собак Новина оновлена 10 вересня 2025, 13:15
Багато собак. Фото Колаж "Телеграфу"

Самой сложной породой собак является ягд терьер, по словам кинолога

Собаки різняться не лише за зовнішністю, а й за складністю у вихованні. Деякі породи легко піддаються дресируванню і швидко знаходять контакт із людиною, тоді як інші вимагають значно більше часу через сильні інстинкти, високу енергію чи особливості характеру.

Один з таких буде собака породи ягд тер'єр. Ця порода вважається однією з найскладніших для дресирування, як каже кінологиня Марина Бойко.

Причина полягає не лише в сильних інстинктах і високій активності цих собак, але й у складнощах із концентрацією на людині. Більшість тер’єрів відрізняються темпераментом, який іноді називають "захолеричним", тобто дуже енергійний, амбітний, запальний, цілеспрямований та здатний до лідерства.

Собака ягд тер'єр
Чим особлива ця порода

Кінологиня зазначає, що проблема часто криється в очікуваннях господарів. Обираючи тер’єра, вони орієнтуються на приємну зовнішність та маленький розмір, але не враховують, що всередині це дуже серйозна й енергійна собака, яка потребує досвіду та терпіння у вихованні.

