Серед коханців був і Сосюра: яким було життя Наталі Забіли, яка писала дитячі книжки та інтимну лірику

Українська письменниця Наталя Забіла написала понад 200 книг

Деякі письменники вміють поєднувати, здавалося б, непоєднуване: створювати одночасно глибоку інтимну лірику та яскраві твори для дітей. До таких належить Наталя Забіла.

Наталя Львівна Забіла — українська письменниця, поетеса та перекладачка, яка здобула популярність завдяки своїм творам для дітей, як передає "Телеграф". На "її плечах" понад 200 книг.

Наталя Забіла

Що відомо про письменницю

Вона народилася 5 березня 1903 року в релігійній сім'ї євреїв в Санкт-Петербурзі. Її батько був сином академіка-скульптора Пармена Забіли й троюрідним племінником українського поета, друга Тараса Шевченка.

Наталя Забіла була однією з семи дітей. Після революцій 1917 року у Російській імперії її мати перевезла дітей до України, оселившись у Люботині на Харківщині, тоді як батько, який працював у Міністерстві землеробства, залишився в Росії.

Щоб підтримати сім’ю, Наталя закінчила прискорений курс гімназії й почала працювати вчителькою. Згодом вона вступила на історичний факультет університету й у двадцять один рік вперше вийшла заміж.

Особисте життя

У письменниці було три шлюби та безліч коханців. Юрій Смолич, український письменник та журналіст, писав, що Наталя була свободолюбна. Це проглядалося в її творчості.

Письменник та журналіст Юрій Смолич

Перший шлюб був зі молодим письменником Савою Бажко, де у них з'явився син Тарасик . З Савою вона вперше спробувала писати вірші українською. Перший твір "Війна-війні" був опублікований у кам’янець-подільській газеті "Червоний кордон". Однак її вірші не вирізнялись серед творів інших письменників, тому вона перейшла на дитячу літературу.

Але їхній шлюб тривав кілька років, після чого пара розлучилася. Причиною розриву стали часті зради Сави , якого навіть називали "примітивним донжуаном". Чоловіка невдовзі засудили до п'яти років таборів — звинуватили в антирадянській діяльності.

Перший чоловік Забіли

Журналіст Юрій Смолич писав, що після розлучення у Наталі було багато коханців, але вона сприймала кохання, як ніжні почуття і не будувала з чоловіками стосунків.

Варто зауважити, що серед коханців був і поет Володимир Сосюра, але Наталя Забіла майже не звертала на нього уваги. А, коли письменниця була заміжня вдруге за поетом Антоном Шмигельським , якого побила кулаками, Сосюра назвав її "безпартійною ідіоткою". Але і другий шлюб розірвався — Шмигельський підіймав на неї і її сина руку.

Втретє ж письменниця вийшла заміж за художника Дмитра Шавикіна та народила йому донечку Марину . Невдовзі її донька померла і вона часто згадувала її у своїх віршах.

Творчість

Письменниця стала автором понад 200 дитячих книг, які були видані накладом більше п’ять мільйонів примірників. До того ж вона стала першою лауреаткою літературної премії імені Лесі Українки.

Але вона не забувала писати й інтимну лірику. Деякі критики дорікали її в надмірному еротизмі та "фрейдизмі" — коли поведінку людини пояснюють через сексуальні мотиви. Наталя не звертала на це уваги й продовжувала творити.

Варто додати, що і свого сина Тараса вона поховала. Усю любов вона віддала своїм онукам. Померла письменниця 6 лютого 1985 року.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, яким було життя Михайла Коцюбинського. Про ці таємниці не розповідали у школі.