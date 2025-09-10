Рус

Там мала бути АЕС: вже 45 років в Україні стоять два будинки, в яких жодного дня не жили (фото)

Марина Бондаренко
Покинуті будинки в Харківській області Новина оновлена 10 вересня 2025, 16:35
Покинуті будинки в Харківській області. Фото Колаж "Телеграфу"

На Харківщині мали збудувати АЕС, але все закінчилось на етапі двох житлових багатоповерхівок для майбутніх працівників

На Харківщині мали звести атомну електростанцію. Однак цей проєкт довелося згорнути й посеред поля залишились дві дев'ятиповерхівки.

У 1980-х роках у селі Бірки на Харківщині готувалися до будівництва великого енергетичного об’єкта — Харківської атомної електростанції. Для майбутніх працівників навіть почали зводити житловий масив, аби забезпечити їх квартирами неподалік від майбутнього підприємства, як пишуть в "find-way".

Та плани змінилися після катастрофи на Чорнобильській АЕС. Влада ухвалила нові закони, які забороняли будувати атомні станції ближче ніж за 30 кілометрів до великих міст. Бірки ж розташовані лише за 26 км від Харкова, тому будівництво вирішили повністю зупинити.

На той момент у селищі вже стояли дві дев’ятиповерхові будівлі, а третю лише почали споруджувати. Від масштабної ідеї залишилися лише ці багатоповерхівки, які й досі нагадують про амбіційні, але нереалізовані плани радянської енергетики.

Як туди дібратись

На сайті пишуть, що краще за все сісти на електричку з вокзалу Південної Залізниці, попередньо знайшовши розклад по станції "Бірки". Від станції прийдеться пройти десь 5 кілометрів.

Село Бірки в Харківській області
Як добратись до села Бірки

