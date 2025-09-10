У Нью-Йорку є площа, яка носить назву відомого українця: чия "душа" там живе (фото)

Назва площі у Нью-Йорку не змінювалась з 1978 року

У Нью-Йорку зберігається частинка України. В Іст-Віллідж, кварталі, який називають "Маленькою Україною", розташована площа на ім'я відомого українського письменника.

Як пишуть в "Останній Бастіон", ця площа названа на честь Тараса Шевченка. Вона поєднує 6-ту та 7-му вулиці між 2-ю та 3-ю авеню в Іст-Віллідж та є важливою локацією для української громади міста.

Площа на ім'я Тараса Шевченка в Нью-Йорк

Історія цієї площі сягає XIX століття. Колись вона носила іншу назву — Голл-Стріт, а згодом Голл-Плейс, — на честь землевласника Чарльза Генрі Голла. Саме він у 1828 році продав землю місту, після чого вулиця отримала його ім’я.

Квартал Іст-Вілледж у Нью-Йорк

Однак у 1978 році міська рада Нью-Йорка ухвалила рішення, яке змінило назву назавжди. Вулицю офіційно перейменували на площу Тараса Шевченка, щоб увіковічити пам’ять українського поета та символізувати шану до численної громади українців, які мешкали й продовжують мешкати в цьому районі.

