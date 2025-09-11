Має багато ніг і ловить мух. Не лякайтеся, коли побачите цю комаху в Україні

Вони ведуть нічний спосіб життя та віддають перевагу вологим місцям

Незвичну комаху-мухоловку помітили на території Сумської області. Вона має дивний вигляд.

Відповідне фото поширили в Фейсбук-спільноті "Комахи України". На знімку видно створіння з витягнутим сегментованим тілом темно-коричневого кольору та численними тонкими ніжками, які розходяться від центру як промені сонця.

Комаха нагадує гібрид між багатоніжкою та павуком — її довгі кінцівки створюють характерний віялоподібний силует. Тіло мухоловки має чітку сегментацію, а ніжки виглядають надзвичайно делікатними та рухливими.

Мухоловка

Що відомо про мухоловку

Це домашня мухоловка звичайна (Scutigera coleoptrata) — представник класу губоногих багатоніжок. Мухоловка має 15 пар довгих ніжок, що дозволяє їй розвивати швидкість до 40 сантиметрів на секунду.

Ці створіння є корисними хижаками, які полюють на мух, комарів, павуків, тарганів та інших дрібних шкідників. Домашні мухоловки ведуть нічний спосіб життя та віддають перевагу вологим місцям — підвалам, ванним кімнатам, горищам.

Для людини вони абсолютно нешкідливі, хоча їх несподіваний вигляд може лякати.

