В Україні живе рідкісний хижак: таких у природі майже не буває (відео)

В Екопарку Фельдмана живе рідкісна дика кішка — чорний леопард

У світі дикої природи трапляються унікальні тварини, які завдяки своєму незвичайному вигляду викликають особливий інтерес. Один з таких рідкісних мешканців живе в Фельдман Екопарку — чорний леопард, якого часто називають пантерою.

Працівники Екопарку поділились відео, де розказують, що серед вольєрів живе один унікальний вид леопардів. Ім'я цього хижака — Нуар і він є індійським чорним леопардом, якого ще називають пантерою . Його особливість в тому, що він повністю чорний, але в природі таких леопардів не існує.

Пояснимо, що темне забарвлення — це прояв меланізму, генетичної особливості, коли у шерсті тварини надлишок чорного пігменту. Чорними можуть бути лише представники роду Panthera — тобто леопарди та ягуари.

Для довідки

Попри повністю чорне забарвлення, на шерсті пантери все одно можна розгледіти плями — вони помітні під сонячними променями або на фото зі спалахом. Тварина виглядає стрункою, гнучкою та надзвичайно граціозною.

Чому у леопардів буває чорна шерсть

Чорні леопарди найчастіше зустрічаються у тропічних і субтропічних лісах Південної та Південно-Східної Азії, а також у деяких регіонах Африки.

Вони обирають місцевість із густими заростями, де темне забарвлення допомагає залишатися непомітними під час полювання.

Ареал походження пантер

Раціон пантери досить різноманітний:

середні копитні (олені, антилопи);

мавпи;

дикі кабани;

дрібніші тварини, птахи, іноді риба.

Пантера — хижак-одинак, який полює переважно вночі, використовуючи гострий зір, слух і неймовірну спритність.

