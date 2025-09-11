Рус

Ніколи не робіть це з морквою, щоб не зіпсувати. Як правильно зберігати овоч

Автор
Марина Іщенко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Морква не буде довго зберігатись, якщо її мити у воді Новина оновлена 11 вересня 2025, 11:05
Морква не буде довго зберігатись, якщо її мити у воді. Фото Створено нейромережею для Telegtaf.com.ua

Овоч вимагає ретельної підготовки до зими

Після збору врожаю морква потребує особливого підходу до зберігання, щоб залишатися свіжою протягом тривалого періоду. Як це зробити правильно?

"Телеграф" розповість, де і в яких умовах зберігати овоч, щоб він не зіпсувався під час зими. Ключовими умовами для успішного зберігання є стабільна низька температура від нуля до чотирьох градусів за Цельсієм, висока вологість повітря на рівні дев'яносто-дев'яносто п'ять відсотків, відсутність прямого світла та забезпечення належної вентиляції.

Правильна підготовка — запорука успіху

Підготовка коренеплодів до зберігання починається з правильного обробляння після збирання. Моркву категоричне не слід мити перед закладкою на зберігання.

Бадилля необхідно акуратно обрізати, залишивши невеликий хвостик довжиною приблизно в один сантиметр, але важливо не пошкодити саму шкірку коренеплоду.

Як підготувати моркву до зберігання

Перевірені способи зберігання від наших бабусь

Найпоширенішим методом є використання піску або тирси, коли на дно дерев'яного ящика насипають шар піску товщиною приблизно п'ять сантиметрів, потім розкладають моркву таким чином, щоб окремі коренеплоди не торкалися одне одного, і знову пересипають піском або тирсою. Верхній шар піску слід злегка зволожити для підтримання необхідної вологості.

Зберігання моркви в піску з тирсою

Природні консерванти — мох і лушпиння

Альтернативним варіантом є використання моху або лушпиння часнику чи цибулі, що володіють природними консервуючими властивостями. Мох створює ідеальне середовище для зберігання завдяки своїм гігроскопічним властивостям, а часникове та цибулеве лушпиння виділяють фітонциди, які запобігають розвитку гнилісних процесів.

Важливо пам'ятати, що моркву не можна зберігати поруч з яблуками, оскільки ці фрукти виділяють етилен — газ, який значно прискорює процеси псування коренеплодів.

Раніше "Телеграф" писав, чому не можна їсти стару консервацію.

Теги:
#Овочі #Морква #Город