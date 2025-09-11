Тільки звучить як матюк: яким цікавим словом на букву Ш можна назвати жінку

У бутейській говірці, звідки це поняття, існує понад 2 тисячі слів

Чи задумувались ви коли-небудь, наскільки багатою та різноманітною могла б бути українська мова, якби ми зберегли всі її діалекти? Один із таких унікальних говірок — бутейська, у якій слово "шабльовка".

Дане слово описує гостру на язик жінку. Про це йдеться в матеріалі "Рівне Медіа".

Саме такі мовні "скарби" відображають колорит і темперамент людей, які століттями жили на конкретних територіях і формували власну мовну культуру.

Понад 2 тисячі слів бутейської говірки зібрав Петро Макаренко, відкривши для себе справжнє багатство рідної мови. Словник упорядкував та відредагував кандидат історичних наук, доцент Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки Микола Півницький. У передмові він підкреслив, що бутейська говірка багата своїм глибинним змістом і неповторними образами, які відображають культуру та побут бутейців. "Тривожить те, що діалекти поступово зникають. До нашого часу людство не придумало кращого засобу збереження цього багатства — дару Господнього — ніж укладання словників. Адже з їхньою допомогою можна зазирнути в далеке минуле, краще зрозуміти сучасне й задуматись про майбутнє рідного краю і народу", — казав мовознавець.

Як бачимо, навіть таке одне слово, як "шабльовка", може розповісти цілу історію про характер людей, їхній гумор, гострий розум та емоційність.

