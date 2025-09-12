"Це твоя колишня": рогатий "пасажир" таксі розсмішив мережу (відео)

Рогата худоба обрала київське таксі для смачного перекусу

На Позняках у Києві сталась кумедна ситуація — коза спокійно влаштувалася на капоті таксі і почала їсти листя з дерев. Рогата "пасажирка" зовсім не зважала на присутність людей і продовжувала свій обід просто неба.

Незвичайну сцену зняли на відео і опублікували в телеграм-каналі "Труха Київ". До кадрів додали жартівливий коментар: "Твого колишнього помітили на Позняках. В нього все добре, він поїв".

Користувачі соцмереж швидко помітили, що на відео зображена саме коза, а не козел. Тому в коментарях почали жартувати, що це колишня, а не колишній. Деякі кияни не втрималися від дотепного зауваження: "Не треба паркуватися на тротуарі".

Дехто також жартує, що у когось буде шашличок ввечері. Коментатори ще пишуть, що коза вибрала надто дешеву машину як підставку, щоб залізти ближче до дерева.

Жарти жартами, але власник автомобіля, скоріш за все, буде дуже здивований дивним слідам на капоті авто. Хоча, якщо він застане козу на машині, коли прийде, то буде ще більш здивованим.

