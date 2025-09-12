Такому вдалому прізвищу позаздрить кожен: його носить лише тисяча українців
-
-
Носії цього прізвища зустрічаються майже по всій Україні і його походження пов'язане з римською богинею щастя та удачі.
Українські прізвища можуть як насмішити, так і здивувати своїм звучанням. Проте є люди, у яких їх родове ім'я може принести їм удачу та гордість, серед таких є прізвище Фортуна.
"Телеграф" розповість, що воно означає. А також де живуть ці люди.
Поширення прізвища в Україні
За даними статистики, прізвище Фортуна носять 1021 особа в Україні. Це робить його досить рідкісним — воно зустрічається менш ніж у 0,003% населення країни.
Географія розселення носіїв прізвища Фортуна показує цікаву картину. Найбільша концентрація спостерігається у західних та центральних регіонах України. Особливо помітні скупчення у:
- Львівській області.
- Івано-Франківській області.
- Тернопільській області.
- Київській області та столиці.
- Вінницькій та Хмельницькій областях.
Цікаво, що прізвище також зустрічається в південних регіонах, зокрема в Одеській та Миколаївській областях, хоча там його концентрація значно менша.
Історичні корені та значення
Прізвище Фортуна, найімовірніше, походить від давньоримського слова "Фортуна" (лат. Fortuna), що означає богиню щастя, долі, добробуту та успіху.
Прізвище могло виникнути як, пов'язане з уявленнями про щасливу долю або удачу, що супроводжувала носія. А також надане під час запровадження прізвищ, можливо, на основі побажань або прізвиська предка, пов'язаного зі щастям чи долею.
У римській міфології Фортуна — це богиня, яку зображували з зав'язаними очима, рогом достатку і іноді на колесі, що символізувало примхливість долі. Для носіїв це прізвище часто стає джерелом гордості та оптимізму.
