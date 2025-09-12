Такому вдалому прізвищу позаздрить кожен: його носить лише тисяча українців

Носії цього прізвища зустрічаються майже по всій Україні і його походження пов'язане з римською богинею щастя та удачі.

Українські прізвища можуть як насмішити, так і здивувати своїм звучанням. Проте є люди, у яких їх родове ім'я може принести їм удачу та гордість, серед таких є прізвище Фортуна.

"Телеграф" розповість, що воно означає. А також де живуть ці люди.

Поширення прізвища в Україні

За даними статистики, прізвище Фортуна носять 1021 особа в Україні. Це робить його досить рідкісним — воно зустрічається менш ніж у 0,003% населення країни.

Географія розселення носіїв прізвища Фортуна показує цікаву картину. Найбільша концентрація спостерігається у західних та центральних регіонах України. Особливо помітні скупчення у:

Львівській області.

Івано-Франківській області.

Тернопільській області.

Київській області та столиці.

Вінницькій та Хмельницькій областях.

Цікаво, що прізвище також зустрічається в південних регіонах, зокрема в Одеській та Миколаївській областях, хоча там його концентрація значно менша.

Прізвище Фортуна в Україні

Історичні корені та значення

Прізвище Фортуна, найімовірніше, походить від давньоримського слова "Фортуна" (лат. Fortuna), що означає богиню щастя, долі, добробуту та успіху.

Прізвище могло виникнути як, пов'язане з уявленнями про щасливу долю або удачу, що супроводжувала носія. А також надане під час запровадження прізвищ, можливо, на основі побажань або прізвиська предка, пов'язаного зі щастям чи долею.

У римській міфології Фортуна — це богиня, яку зображували з зав'язаними очима, рогом достатку і іноді на колесі, що символізувало примхливість долі. Для носіїв це прізвище часто стає джерелом гордості та оптимізму.

Раніше "Телеграф" писав, що означає прізвище Поносов в Україні.