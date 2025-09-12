Був вироблений майже 100 років тому: українець знайшов у землі значок часів початку СРСР (фото)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Подібні артефакти привертають увагу поціновувачів старовини
Скарби чи інші цікавинки з СРСР іноді можуть розгортати цілі сторінки історії. Так, українець Петро Москалець натрапив на незвичайний значок під час пошуків старовинних предметів.
Такий допис опублікували в спільноті "Копачі України у пошуках скарбів". На лицьовій стороні знака видно дві людини, що сидять поруч і, схоже, зайняті читанням або навчанням.
Над ними розташований великий круглий елемент, а в нижній частині значка нанесено напис "Фонд ім. Ілліча", який свідчить про його приналежність до радянської установи.
Зворотний бік прикрашений кріпленням у вигляді гвинта, що дозволяє фіксувати значок на одязі. Петро Москалець зазначив, що готовий надати додаткові фото та інформацію зацікавленим, запрошуючи колекціонерів та істориків до обговорення.
У коментарях користувач зазначив, що це — значок "Товариство друзів дітей Української РСР, "Фонд ім. Ілліча"", виготовлений у 1920-30-х роках. У складі він має срібло/бронзу та емаль.
Подібні знахідки допомагають відкрити невідомі сторінки історії та зберігати пам'ять про минуле.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що українець Антон Пізняк показав у соцмережі свій знайдений скарб — кулон, що спричинив активну дискусію серед користувачів.