Був вироблений майже 100 років тому: українець знайшов у землі значок часів початку СРСР (фото)

Подібні артефакти привертають увагу поціновувачів старовини

Скарби чи інші цікавинки з СРСР іноді можуть розгортати цілі сторінки історії. Так, українець Петро Москалець натрапив на незвичайний значок під час пошуків старовинних предметів.

Такий допис опублікували в спільноті "Копачі України у пошуках скарбів". На лицьовій стороні знака видно дві людини, що сидять поруч і, схоже, зайняті читанням або навчанням.

Над ними розташований великий круглий елемент, а в нижній частині значка нанесено напис "Фонд ім. Ілліча", який свідчить про його приналежність до радянської установи.

Зворотний бік прикрашений кріпленням у вигляді гвинта, що дозволяє фіксувати значок на одязі. Петро Москалець зазначив, що готовий надати додаткові фото та інформацію зацікавленим, запрошуючи колекціонерів та істориків до обговорення.

У коментарях користувач зазначив, що це — значок "Товариство друзів дітей Української РСР, "Фонд ім. Ілліча"", виготовлений у 1920-30-х роках. У складі він має срібло/бронзу та емаль.

Подібні знахідки допомагають відкрити невідомі сторінки історії та зберігати пам'ять про минуле.

