"Закодую себе й діда": українці розривають TikTok смішними каламбурами про професії (відео)

Автор
Марта Іваненко
Дата публікації
Автор
Молодь у TikTok створила смішний тренд про професії
Молодь у TikTok створила смішний тренд про професії. Фото Колаж "Телеграфу"

Користувачі соцмереж активно підхопили тренд, створюючи власні версії жартів

Сучасна креативна молодь здатна перетворити навіть звичні буденні теми на справжнє мистецтво гумору. Зараз у TikTok набирає популярності новий тренд, у якому українці жартують про професії, створюючи кумедні каламбури на основі дипломів та спеціальностей.

"Телеграф" зібрав добірку найсмішніших прикладів.

Перший відео-ролик стосується медиків. На ньому молодий користувач відповідає на питання "Ну й ким ти збираєшся стати з дипломом медика?", демонструючи слайд із надписом "Медиком, ід**ти". Після цього на кадрі з'являється мед — це змушує глядача сміятися.

Другий ролик присвячений психологам. Авторка жартівливо відповідає на питання про майбутню професію: "Психологом? — Психованою". Тут гумор аналогічно полягає в грі слів, що миттєво стає зрозумілим для глядача.

Особливої уваги заслуговує треє відео, яке присвячене програмістам. Молодий чоловік на типове запитання відповідає не менш креативно та смішно: "Закодую себе й діда". Каламбур у цьому випадку полягає в тому, що слово "закодую" використане в буквальному сенсі програмування та в жартівливому контексті щодо "кодування" від залежностей.

Ще один відео-ролик присвячений маркетологам. На запитання про те, ким вони стануть після навчання, авторка відповідає: "Жертвою маркетингу".

Завдяки таким відео українські користувачі соцмереж активно підхопили тренд, створюючи власні версії жартів і каламбурів про професії.

