Без цього можете викинути свої яблука: як правильно зберігати урожай

Недотримання цих правил знищить урожай

З настанням осені господарі активно готуються до зими, а одним із головних завдань стає правильне зберігання яблук. Адже навіть найсмачніші та найсоковитіші плоди можуть швидко псуватися, якщо не дотримуватися простих правил.

"Телеграф" розповідає основні поради для вдалої зимівлі.

Щоб яблука залишалися свіжими протягом кількох місяців, найважливіше — підібрати правильне місце для зберігання. Ідеальною буде прохолодна й темна кімната або льох із температурою близько +4°C і високою вологістю — приблизно 90%. Такі умови сповільнюють процеси дозрівання та зберігають соковитість фруктів. Перед тим як покласти яблука на зберігання, їх не слід мити: вода змиває природний захисний шар плоду, що робить його більш уразливим до хвороб та гниття.

Зберігання яблук взимку

Не менш важливим є сортування фруктів. Зимові пізньостиглі сорти підходять найкраще, бо вони здатні пролежати до 7 місяців без втрати смаку. Всі пошкоджені чи з плямами яблука необхідно відсіяти, оскільки вони швидко псуються та можуть заразити сусідні плоди. Також варто розділяти різні сорти, щоб уникнути змішування смаків і пришвидшеного дозрівання.

Для збереження яблук використовують різні методи. Найпопулярніший — обгортання кожного плоду в папір чи газету, яка поглинає зайву вологу та захищає від ударів. Плоди можна також розкладати в дерев'яні ящики або картонні коробки плодоніжками догори, заповнюючи порожнечі сухим піском або тирсою. Деякі господарі використовують поліетиленові пакети з отворами для вентиляції, укладаючи в них кілька кілограмів фруктів.

Яблука в зимовий сезон слід сортувати

Під час зберігання слід контролювати не лише умови, але й самі плоди. Регулярно перевіряйте яблука та відразу видаляйте зіпсовані, щоб запобігти поширенню гниття на інші. Важливо також, щоб яблука не зберігалися поруч з овочами.

