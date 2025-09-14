А ви знали про цю найкориснішу функцію кота? Кмітливий улюбленець розвеселив українців (відео)

Дехто з коментаторів зазначив, що така поведінка тварини може закінчитися легким кусанням

У соцмережах можна помітити, як славу та прихильність людей набирають коти. Так сталося й цього разу, коли українець показав, як чотирилапий улюбленець допомагає йому читати книгу.

Ролик опублікували в TikTok. Звісно, він став хітом та отримав сотні коментарів, уподобайок та поширень.

На кадрах видно, як кіт облизує палець свого господаря, імітуючи перегортання сторінок у книзі. Підпис звучить так: "Знайшов найкориснішу функцію кота (буктокери не засуджуйте)".

Дехто з коментаторів зауважив, що така поведінка тварини може закінчитися легким кусанням, якщо терпіння вичерпається.

Багато коментаторів порівняли дії кота з роботою: він ніби виконує "службові обов'язки" та заслуговує на винагороду, а хтось навіть жартома зазначив, що це — експлуатація котячої праці. "Оце працьовите сонечко. Точно смаколики заробля", — йдеться в одному з повідомлень.

Відео стало приводом для жартів і дружніх обговорень про те, як домашні тварини можуть бути корисними в несподіваний спосіб. "А так можна було? Мені здається, чи в мого в налаштуваннях лише гризти? Як так запрограмувати кота?", — з гумором запитує одна дівчина.

Цей короткий і кумедний ролик, підпис до якого додає ще більше усмішки, показує, як домашні тварини здатні розвеселити, здивувати людей та своїх господарів.

