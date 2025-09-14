Тут лікувалися королі, а тепер — руїна: як занепав легендарний український санаторій "Шкло" під Львовом

Нині йдеться навіть про продаж комплексу, що має величезний потенціал для реабілітації військових та цивільних

Санаторій "Шкло", відомий своїми цілющими водами та багатовіковою історією, сьогодні опинився на межі закриття. Заклад, який колись приймав сотні відпочивальників та військових на реабілітацію, нині бореться із заборгованістю, судовими позовами й порожніми корпусами, повідомило "Суспільне".

Цей бальнеологічний курорт розташований у селищі Шкло, неподалік кордону з Польщею та Львова. "Телеграф" розповідає, чим знаменитий цей санаторій.

Заклад мав усе, аби залишатися популярним: 76 гектарів лісопаркової зони, унікальні джерела мінеральних вод, грязелікування та сучасну лікувально-діагностичну базу. Тутешні води знали ще з XVI століття — їх описували лікарі польських королів, а лікувальні властивості сірководневих джерел і "Нафтусі-Шкло" з часом зробили цей куточок відомим у Європі. У різні часи тут оздоровлювалися і військові, і робітники, а після Другої світової війни санаторій фактично відбудували заново.

Сьогодні ж картина зовсім інша. На території закладу — порожні корпуси, покинуті алеї й поодинокі працівники, які роками не отримують зарплату. За словами персоналу, раніше тут оздоровлювали понад пів тисячі людей одночасно, тепер же важко зібрати навіть групу з 40 осіб. На додачу — багатомільйонні борги та судові позови. Зокрема, ексдиректор санаторію Роман Козак, батько екснардепа-втікача Тараса Козака, вимагає від підприємства понад 7 мільйонів гривень.

Занепад почався ще у 1990-х, коли санаторій перебував у підпорядкуванні Міноборони. У 2003 році його передали Державній судовій адміністрації України, проте очікуваного розвитку це не принесло. Навпаки, ситуація лише погіршилася. Тепер ідеться навіть про продаж комплексу, що має величезний потенціал для реабілітації військових та цивільних.

Попри це, унікальні природні ресурси санаторію "Шкло" — цілюща вода, лікувальні грязі, сприятливий клімат і багатовікові ліси — досі залишаються.

