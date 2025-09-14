Рус

Там "замовкла" наука: в Україні є покинута обсерваторія, якій вже понад 60 років (фото)

Марина Бондаренко
Радіофізична обсерваторія Каразіна на Харківщині, яка вивчала космічні явища
Радіофізична обсерваторія Каразіна на Харківщині, яка вивчала космічні явища. Фото Колаж "Телеграфу"

На Харківщині розташована покинута радіофізична обсерваторія Каразіна

У Харківській області розташована колись активна наукова обсерваторія. Хоч сьогодні вона стоїть порожньою, свого часу цей центр був важливим для вивчення взаємодії атмосферних і космічних явищ.

Радіофізична обсерваторія Каразіна розташована біля Гайдарів і заснована у 1964 році. Вона мала широкий набір радіорадарного обладнання, що дозволяло дослідникам відстежувати процеси на висотах від ~60 до 1000 км, як пояснили у "Find-way".

Серед інструментів – MF-радар, магнітометри та іоносферний зонд. Таке оснащення дозволяло одночасно аналізувати поширення радіохвиль і вимірювати магнітні коливання Землі.

Радіофізична обсерваторія Каразіна в Харківській області
Який вигляд має обсерваторія

Обсерваторія давала змогу вивчати різні процеси в іоносфері, включно з магнітними бурями та електромагнітними хвилями, що робило її важливим науковим центром у сфері космічної погоди та радіофізики.

Радіофізична обсерваторія Каразіна в Харківській області
Вид на обсерваторію з висоти

Сьогодні споруди обсерваторії й залишки обладнання залишаються цікавим об’єктом як для науковців, так і туристів. Однак локація не доступна для відвідування, її можна побачити тільки здалека.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Харківській області також є ще одна покинута локація, де мала бути АЕС.

