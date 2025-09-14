Там "замовкла" наука: в Україні є покинута обсерваторія, якій вже понад 60 років (фото)

На Харківщині розташована покинута радіофізична обсерваторія Каразіна

У Харківській області розташована колись активна наукова обсерваторія. Хоч сьогодні вона стоїть порожньою, свого часу цей центр був важливим для вивчення взаємодії атмосферних і космічних явищ.

Радіофізична обсерваторія Каразіна розташована біля Гайдарів і заснована у 1964 році. Вона мала широкий набір радіорадарного обладнання, що дозволяло дослідникам відстежувати процеси на висотах від ~60 до 1000 км, як пояснили у "Find-way".

Серед інструментів – MF-радар, магнітометри та іоносферний зонд. Таке оснащення дозволяло одночасно аналізувати поширення радіохвиль і вимірювати магнітні коливання Землі.

Який вигляд має обсерваторія

Обсерваторія давала змогу вивчати різні процеси в іоносфері, включно з магнітними бурями та електромагнітними хвилями, що робило її важливим науковим центром у сфері космічної погоди та радіофізики.

Вид на обсерваторію з висоти

Сьогодні споруди обсерваторії й залишки обладнання залишаються цікавим об’єктом як для науковців, так і туристів. Однак локація не доступна для відвідування, її можна побачити тільки здалека.

