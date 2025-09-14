Цьому собаці потрібно багато простору й активності: яка порода підійде не для всіх (фото)
Ірландський вовкодав є найбільшою собакою у світі, тому йому не комфортно буде жити в маленькій квартирі чи будинку
Кожна порода собак має свої особливості — хтось може бути дуже енергійним та потребувати багато уваги. А от дехто може бути просто завеликим для квартири чи навіть будинку.
Серед таких буде ірландський вовкодав, який вважається одним з найбільших порід собак у світі. Через свої розміри, велику енергійність та специфічний догляд, він не завжди підходить для домашнього утримання.
Дорослий ірландський вовкодав може досягати 80–90 см у холці та важити 50–70 кг, що потребує багато простору і фізичної активності. З ними потрібно щоденно тривало прогулюватись та за можливості бігати на великій території. Без достатнього руху вони сумують або стають деструктивними.
Порода також схильна до серйозних проблем зі здоров'ям, а тривалість життя становить лише 6-8 років. Крім того, ірландський вовкодав потребує досвідченого кінолога для правильного виховання та соціалізації, особливо якщо в будинку господаря є маленькі тварини.
Хоча ці собаки відомі своїм доброзичливим характером.
