Цьому собаці потрібно багато простору й активності: яка порода підійде не для всіх (фото)

Кожна порода собак має свої особливості — хтось може бути дуже енергійним та потребувати багато уваги. А от дехто може бути просто завеликим для квартири чи навіть будинку.

Серед таких буде ірландський вовкодав, який вважається одним з найбільших порід собак у світі. Через свої розміри, велику енергійність та специфічний догляд, він не завжди підходить для домашнього утримання.

Тіло ірландського вовкодаву

Дорослий ірландський вовкодав може досягати 80–90 см у холці та важити 50–70 кг, що потребує багато простору і фізичної активності. З ними потрібно щоденно тривало прогулюватись та за можливості бігати на великій території. Без достатнього руху вони сумують або стають деструктивними.

Ірландський вовкодав може виростати до 90 сантиметрів

Порода також схильна до серйозних проблем зі здоров'ям, а тривалість життя становить лише 6-8 років. Крім того, ірландський вовкодав потребує досвідченого кінолога для правильного виховання та соціалізації, особливо якщо в будинку господаря є маленькі тварини.

Хоча ці собаки відомі своїм доброзичливим характером.

