Українка, що підкорила Пікассо: що відомо про художницю-самоучку Катерину Білокур (фото)

Перша виставка художниці Катерини Білокур, яка сама навчалась довгий час, складалась зі 11 картин

Катерина Білокур — українська художниця-самоучка, яка зробила значний внесок у народне мистецтво. Народившись у селі на Полтавщині, вона змогла розвинути свій талант і створити роботи, що стали відомими як в Україні, так і за кордоном.

Художниця з самого дитинства намагалась малювати на шматочках тканин та за допомогою будь-чого, навіть вугілля. Розвитку її творчості заважала у першу чергу сім'я, але вона змогла "вхопити птаха щастя".

Хто така Катерина Білокур

Народження та ранні роки

Катерина Василівна Білокур народилася 7 грудня 1900 року в селі Богданівка на Полтавщині в селянській родині. Батьки не підтримували її захоплення малюванням, вважаючи це марною витратою часу. Попри це, Катерина почала малювати ще в дитинстві, використовуючи підручні матеріали, такі як вугілля та старі ганчірки. Про це є навіть вірш:

Про перші кроки у мистецтві

Початок творчого шляху

Вона двічі намагалась вступити до навчального закладу, аби навчатись художньому малюванню. Але їй відмовляли. Після останнього провалу вона вирішила втопитися, внаслідок чого застудила ноги. Пізніше батько з прокльонами згодився на заняття Катерини Білокур.

Катерина Білокур малює

У 1940 році Білокур почула по радіо пісню "Чи я в лузі не калина була" у виконанні української оперної співачки Оксани Петрусенко і звернулася до співачки з листом, де поклала малюнок калини на шматку полотна. Та показала ці роботи своїм друзям — Василю Касіяну та Павлу Тичини.

Виконавиця українських народних пісень і романсів

Пізніше оперна співачка звернулася у Центр народної творчості, а потім до обласного центру надійшло розпорядження знайти Катерину Білокур і поцікавитися її роботами. Її запросили до Полтави, де відбулася перша виставка її робіт, за ініціативи Володимира Хитька. Це стало поштовхом для подальшого розвитку її творчості, адже у 1940 році була відкрита персональна виставка художниці-самоучки в Полтавському будинку народної творчості.

Наразі Національний музей декоративного мистецтва України має найкращу колекцію робіт Білокур, бо його тодішній директор Василь Нагай запропонував художниці виставку і закупив її картини.

Художниця малює

Визнання

У 1956 році Катерина Білокур отримала звання Народного художника України. Її роботи були на міжнародних виставках, зокрема в Парижі, де їх побачив Пабло Пікассо. Він був вражений її майстерністю.

Останні роки

10 червня 1961 року Катерині Білокур у Яготинській районній лікарні зробили хірургічну операція на шлунок, але вона померла. Її поховали у селі Богданівка, де вона народилась. Автором надгробного пам'ятника є скульптор Іван Гончар.

Популярні картини художниці

"Колгоспне поле", "Цар-Колос" і "Берізка" — три картини Білокур. Вони були введені до складу експозиції радянського мистецтва на Міжнародній виставці в Парижі в 1954 році.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що потрібно знати про популярного українського письменника та художника Леся Подерв'янського, який використовує у творах нецензурну лексику.