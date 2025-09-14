Тут живуть пихаті люди? В Україні є два села зі смішними назвами

Тут живуть пихаті?

В Україні можна знайти безліч населених пунктів із незвичними та курйозними назвами, які викликають посмішку і цікавість у мандрівників і місцевих жителів. Одним із таких є маленьке село Пихтії у Хмельницькому районі Хмельницької області.

"Телеграф" розповідає в деталях про нього.

Попри скромні розміри та малу кількість населення — всього 182 мешканці — воно має свою історію та сучасний адміністративний статус.

Пихтії входить до складу Старокостянтинівської міської громади Хмельницького району. До 2020 року органом місцевого самоврядування була Березненська сільська рада, проте після адміністративної реформи село було приєднано до громади та нового району. Історично Пихтії вже в листопаді 1917 року, згідно з Третім Універсалом Української Центральної Ради, увійшло до складу Української Народної Республіки, що додає йому особливої історичної цінності.

Попри скромну чисельність, село привертає увагу тих, хто цікавиться історією життям українських сіл.

Цікаво, що в Україні існує ще один населений пункт із подібною назвою — Пихи в Яворівському районі Львівської області. Він знаходиться поблизу кордону з Польщею.

Населення в цьому селі налічує всього 12 осіб. Органом місцевого самоврядування для нього є Мостиська міська рада.

Чи то в цих селах живуть особливо пихаті люди, чи просто назви залишилися такими від історії — точно невідомо, але обидва Пихтії та Пихи привертають увагу своєю незвичністю.

