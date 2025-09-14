Рибак ловив на звичайні снасті: на гачок потрапив трофей (відео)

Рибак з Київської області в шоці, бо зловив трофейного карася на 2 кіло

На одному зі дніпровських островів рибалка похизувався вдалим уловом. Йому вдалось вловити карася на майже 2 кілограми.

На острові Дикому Дніпрі, що в Київській області, чоловікові попався великий карась, який важить 1870 грамів. Чоловік на відео в ТікТок розповів, що ловив рибу на звичайні снасті.

Для довідки

Карась — це одна з найпоширеніших прісноводних риб в Україні. Його легко впізнати за широким тілом, злегка стиснутим з боків та великими лусками зі сріблясто-золотим відтінком.

Ця риба зустрічається у річках, озерах і ставках майже по всій Європі та Азії. Карасі невибагливі до умов і можуть жити навіть у водоймах із низьким рівнем кисню.

Який вигляд має карась

Харчуються вони переважно рослинними рештками, водоростями, дрібними безхребетними, личинками комах і планктоном.

Зазвичай карась важить від кількох сотень грамів до кілограма, але інколи зустрічаються справжні гіганти. Максимальна відома маса цієї риби сягає понад 4 кілограми, хоча такі екземпляри трапляються дуже рідко.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у Києві рибалка впіймав рибу, що зникає.