Гора валентинок, шоколаду та сердечок. Такий День закоханих у школі згадують всі з усмішкою

Такі валентинки у школі надсилали не лише між учнями

День всіх закоханих – особливе свято для кожної людини. Навіть у школі воно проходило в чудовій атмосфері.

Про це розповість "Телеграф". Варто зазначити, що зараз теж дотримуються цих правил.

На початку 2000-х учні готувалися до нього заздалегідь: вирізали сердечка з кольорового паперу, прикрашали блискітками чи наклейками, або ж купували готові листівки з побажаннями.

У школі стояв спеціальний ящик для валентинок. Зранку школярі приносили туди свої листівки, часто анонімні, сповнені щирих зізнань чи дружніх привітань. Наприкінці навчального дня черговий учень забирав цей ящик і відносив до класу, де всі адресати отримували свої "знаки уваги".

Окрім листівок, діти приносили й невеличкі подарунки: шоколад, цукерки, маленькі сувеніри, а іноді навіть квіти. Це робило свято ще яскравішим і більш хвилюючим.

Такі валентинки надсилали не лише однокласникам. Часом у конверті листівка діставалася й улюбленому вчителю. Атмосфера була теплою й святковою, а очікування отримати хоча б одну маленьку валентинку перетворювалося на справжню інтригу для кожного школяра.

Хоча пройшло вже багато років, для багатьох ці "поштові скриньки кохання" залишилися одним із найприємніших спогадів шкільних часів.

