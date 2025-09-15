Поласуєте кавуном навіть на Новий рік: як правильно зберегти урожай

Мʼякоть буде солодкою і свіжою, якщо уникати теплих приміщень

Сезон кавунів вже майже закінчується, але цією ягодою можна насолоджуватися не лише влітку та на початку осені. Якщо правильно його підготувати, плід залишиться свіжим навіть кілька місяців після збору врожаю.

"Телеграф" розповість, як його зберігати при низькій температурі.

Найпоширеніший спосіб – загортати кавуни у старі ганчірки, щоб уникнути подряпин та пересихання шкірки. Далі плоди складають у прохолодному сухому приміщенні, а зверху вкривають теплими речами — старими ковдрами чи светрами. Такий "шар" захищає від різких перепадів температури.

Інші способи також зберігають солодку м’якоть:

• У ящиках з тирсою – кавуни не стикаються один з одним.

• У глиняних ямах або льохах – природна прохолода та стабільна вологість уповільнюють псування.

• У піску чи соломі – плоди обкладають сухим матеріалом, щоб мінімізувати контакт із повітрям.

Зберігання кавунів

Головне правило – обирати тільки цілі, без тріщин та пошкоджень кавуни. Тоді вони можуть пролежати від осені до середини зими. Окрім цього, варто уникати теплих приміщень, адже кавун може зіпсуватися і стати кислим.

І якщо все зробити правильно – у новорічну ніч можна нарізати соковиту запашну ягоду на скибочки та згадати смак літа.

